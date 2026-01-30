मच गया सियासी-धार्मिक भूचाल! स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की CM योगी को खुली चुनौती: 40 दिनों का अल्टीमेटम

इससे पहले मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि यहां लोगों के काम राक्षसों के हैं और चोला साधुओं का पहने बैठे हैं। उन्होंने कहा कि संत कभी बंट नहीं सकते। संत के नाम पर जो लोग वेशधारी बनकर दिखाई देते हैं, वो अपने आप ही अलग हैं। वे असली संत नहीं हैं। ढोंगी संत और सच्चा संत हमेशा अलग होते हैं। प्रयागराज में जो लाठी चलाई गई, उसका निशाना सिर्फ असली संत नहीं थे। लाठी उन लोगों पर भी चली जो गुरुकुल में शिक्षा लेने आए थे, संन्यासियों, ब्रह्मचारियों, साध्वियों और बुजुर्गों पर भी। ये सब लोग सनातन धर्म का हिस्सा हैं। जिनको इससे पीड़ा नहीं हो रही, वे असली संत नहीं हैं, बल्कि ढोंगी संत हैं।