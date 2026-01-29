29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती बोले- भूल सुधार का मौका दिया, यूजीसी समाज को बांटने और काटने वाली मशीन

Avimukteshwarananda Saraswati काशी पहुंचे अविमुक्तेश्वरनंद ने कहा कि माघ मेले की पूर्णाहुति नहीं हुई। शंकराचार्य के स्नान के बाद पूर्णाहुति होती है। यूजीसी को बांटने और काटने वाली मशीन बताया।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Narendra Awasthi

Jan 29, 2026

अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

Avimukteshwarananda Saraswati प्रयागराज से संगम स्नान किए बिना वापस काशी पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती ने कहा कि 11 दिनों तक अवसर दिया गया कि वह अपनी गलती सुधार लें। लेकिन गलती को नहीं सुधारा गया। शंकराचार्य के स्नान के साथ ही सभी सनातन धर्मियों का स्नान पूर्ण होता है। लेकिन बिना स्नान किए वापस आने से पूर्णाहुति नहीं हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम के प्रयागराज आने के विषय में भी बोले। उन्होंने कहा कि किसी के भेजने से वह आए थे। उनके स्वयं का विवेक नहीं है। इस मौके पर अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती ने यूजीसी पर भी बयान दिया। मठ में उन्होंने पूजा अर्चना की।

किसी के कहने से आए थे डिप्टी सीएम

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से काशी पहुंचे अविमुक्तेश्वरनंद डिप्टी सीएम के प्रयागराज आने के संबंध में उन्होंने कहा है कि किसी के कहने से वह यहां आए हैं, जिसका अर्थ है कि उनका स्वयं का विवेक नहीं है। सरकार के प्रतिनिधि को स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए। जो डिप्टी सीएम नहीं ले पाए।

चारों पीठों के शंकराचार्य एक

अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती ने कहा कि चारों पीठों के शंकराचार्य की एकता को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है जबकि यह वास्तविकता से विपरीत है। चारों शंकराचार्य सदा एक हैं। सनातन परंपरा में शंकराचार्य का स्थान सर्वोच्च है।

यूजीसी समाज को लड़ाने वाला

यूजीसी को लेकर अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती ने कहा कि यह समाज को लड़ने वाला विषय है। एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा किया जा रहा है। आपस में लड़ाकर हिंदू समाज को कमजोर करने का रास्ता है। मंच से "बांटोगे तो काटोगे" की बात कही जाती है, लेकिन हकीकत में बांटने और काटने की मशीन लाई जा रही है।

आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा

अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती ने काशी मठ में संतों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और गौ रक्षा आंदोलन के विषय में भी चर्चा की। इस मौके पर प्रयागराज में हुई घटनाओं पर भी आपस में बातचीत की गई। उन्होंने गौ हत्या को बंद करने को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। गौ हत्या के मुद्दे को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

गौ रक्षा के लिए उनका आंदोलन चलता रहेगा

उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा किसी सरकार, नेता, या राजनीतिक दल से संचालित नहीं होती है। हम रुकने वाले नहीं हैं। गौ माता की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। ‌
प्रयागराज में हुई घटना को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। बोले माघ मेले के दौरान जो कुछ भी हुआ उसका पूरा सच सामने नहीं आया है। केवल एक अंश देखा गया। यदि पूरा वीडियो सामने आता तो तस्वीर कुछ और होती। घटना को लेकर एक पुलिसकर्मी को डांट पड़ी जबकि दूसरा सस्पेंड हुआ। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही नया है? क्या कोई स्वतंत्र जांच दल गठित किया गया है?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 07:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती बोले- भूल सुधार का मौका दिया, यूजीसी समाज को बांटने और काटने वाली मशीन
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

BHU बना जंग का मैदान! हॉस्टल विवाद में पथराव, कैंपस में 500 पुलिस तैनात

BHU हॉस्टल विवाद में खून-खराबा
वाराणसी

रिश्वतखोर दराेगा-सिपाही को VIP ट्रीटमेंट, लग्जरी कार से पेशी पर लाया गया…कमिश्नर कार्यालय का मेन गेट खोलकर दी गई एंट्री

Up news, Varanasi
वाराणसी

UGC का नियम सनातन धर्म के लिए बड़ा खतरा: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- ‘लड़ो और मरो वाली’ मशीन

swami avimukteshwaranand made statement regarding new ugc rules know what he say
वाराणसी

UGC बिल के कारण BJP के भीतर खुलकर असंतोष! नहीं रुक रहा इस्तीफे का दौर, इन नेताओं ने छोड़ी पार्टी

वाराणसी

कफ सिरप तस्करी में बड़ी कार्रवाई, ‌मास्टरमाइंड का करीबी विकास वाराणसी-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार

कोडिन कफ सिरप तस्करी में विकास सिंह नर्वे गिरफ्तार
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.