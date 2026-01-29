अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती बोले- भूल सुधार का मौका दिया, यूजीसी समाज को बांटने और काटने वाली मशीन

Avimukteshwarananda Saraswati प्रयागराज से संगम स्नान किए बिना वापस काशी पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती ने कहा कि 11 दिनों तक अवसर दिया गया कि वह अपनी गलती सुधार लें। लेकिन गलती को नहीं सुधारा गया। शंकराचार्य के स्नान के साथ ही सभी सनातन धर्मियों का स्नान पूर्ण होता है। लेकिन बिना स्नान किए वापस आने से पूर्णाहुति नहीं हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम के प्रयागराज आने के विषय में भी बोले। उन्होंने कहा कि किसी के भेजने से वह आए थे। उनके स्वयं का विवेक नहीं है। इस मौके पर अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती ने यूजीसी पर भी बयान दिया। मठ में उन्होंने पूजा अर्चना की।