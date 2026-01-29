UGC बिल के कारण BJP के भीतर खुलकर असंतोष! नहीं रुक रहा इस्तीफे का दौर, इन नेताओं ने छोड़ी पार्टी

राम सिंह ने अपने त्यागपत्र में लिखा कि मौजूदा समय में पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटकती नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शीर्ष नेतृत्व UGC के नियमों में संशोधन कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसे वे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकते।