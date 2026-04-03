हनुमान जयंती पर विश्व शांति की कामना, 51 फीट की मूर्ति पर चढ़ाई गई 70 फीट की माला, सीएम योगी ने किया था लोकार्पण

उन्होंने बताया कि 70 फीट की माला का निर्माण करने के बाद इसका वजन ज्यादा हो गया था, इस वजह से बजरंगबली को यह माला पहनने के लिए क्रेन की सहायता ली गई और भक्तों ने विश्व में शांति के लिए विशेष प्रार्थना की। आयोजक ने बताया कि जिस तरह मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, उसको लेकर खास प्रार्थना के माध्यम से युद्ध समाप्त करने की कामना की गई है। श्रद्धालुओं ने बजरंगबली से सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए मानवता के कल्याण की मान्यता मांगी है।