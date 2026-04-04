कफ सिरप तस्करी मामला, सोनभद्र एसआईटी पहुंची वाराणसी, मास्टरमाइंड विजय गुप्ता की संपत्ति कुर्क

एसआईटी के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकरण में जांच के दौरान खुलासा हुआ था कि विजय गुप्ता भी अवैध कफ सिरप नेटवर्क का अहम हिस्सा था और मामले के किंगपिन शुभम जायसवाल के नजदीकी लोगों में से एक है। उसने शुभम के साथ मिलकर इस काले धंधे को संचालित किया था। टीम ने बताया कि इस नेटवर्क में उसका भाई सत्यम भी शामिल था, जिसे पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोनों भाइयों ने शिविक्षा फार्मा और मां कृपा मेडिकल स्टोर नाम से फॉर्म बना रखी थी जो निष्क्रिय थी और उनका इस्तेमाल फर्जी बिलिंग के लिए किया जाता था।