भरी दोपहरी में गरजी बनारस पुलिस की बंदूक, मुठभेड़ में गो-तस्कर घायल, 34 गोवंश बरामद

वाराणसी: गुरुवार की दोपहर में एक बार फिर बनारस पुलिस की बंदूक गरजी और मुठभेड़ के बाद एक शातिर गो-तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न जनपदों में 9 मुकदमे दर्ज हैं जिनमें से ज्यादातर गो-तस्करी और गोवध अधिनियम से जुड़े हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कंटेनर से 34 गोवंश बरामद किया है। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है।