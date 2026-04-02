दोस्ती के बहाने गहरे पानी में ले गया फिर तेज धार में छोड़ा, डूबने से किशोर की गई जान, की सबूत मिटाने की कोशिश

परिजनों ने बताया कि श्रीकांत आकाश को जबरदस्ती अपने साथ बाइक पर बिठाकर नदी के पास ले गया था। उन्होंने बताया कि उनके बेटे आकाश को तैरना नहीं आता था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि नहाने के दौरान श्रीकांत उनके बेटे आकाश को लेकर बीच नदी में पहुंचा, जहां पर धार काफी तेज थी और उसने उनके बेटे को वहीं छोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि बेटे को डूबता देख श्रीकांत खुद किनारे पर आ गया और उसके डूबने का इंतजार करने लगा।