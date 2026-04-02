एसटीएफ ने ₹50 हजार के इनामी बदमाश को पकड़ा, तीन महीनों से पुलिस की आंख में झोंक रहा था धुल

एसटीएफ में बताया कि 25 दिसंबर 2025 को बड़ागांव थाना क्षेत्र में बाइक का हैंडल टकराने को लेकर शुरू हुए झगड़े में आरोपी ने उसके साथियों के साथ मिलकर दो युवकों पर हमला किया था। इस दौरान रामबाबू नामक शख्स को गोली मारी गई थी, जबकि समीर सिंह नामक शख्स भी आरोपियों की गोली से घायल हुआ था।घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया था जहां समीर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।