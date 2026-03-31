यूपी कॉलेज में छात्र की हत्या मामले में दूसरे आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर, हाथ मलती रह गई पुलिस

वाराणसी: यूपी कॉलेज में छात्रा सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में फरार दूसरे आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। मामले में फरार दूसरे आरोपी अनुज मौर्य की पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में गिरफ्तार हो चुके मुख्य आरोपी मनजीत चौहान के साथ अनुज भी पुलिस की ओर से आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद मंगलवार को उसने चोरी-छिपे कोर्ट में सरेंडर कर दिया।