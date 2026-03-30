काशी विश्वनाथ मंदिर में हुआ ‘तिरुवासगम’ का संपूर्ण पाठ, तमिल भक्तों ने बांधा आध्यात्मिक समां

इस कार्यक्रम के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस अंगूठे आयोजन को देखा और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। श्रद्धालुओं ने बताया कि यह एक दुर्लभ दृश्य है जो शायद ही कभी देखने को मिले।श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इस आयोजन ने देश के दो विभिन्न हिस्से के लोगों के बीच संस्कृति का आदान-प्रदान किया और इससे दोनों की संस्कृति में अनूठा संगम देखने को मिला।