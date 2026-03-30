वाराणसी समेत पूर्वांचल में छाएंगे बादल, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, देखें IMD का अलर्ट

वाराणसी और पूरे पूर्वांचल में इन दिनों मौसम ठीक बना हुआ है, लेकिन आसमान में बादलों की आवाजाही के कारण दिन में कभी धूप तो कभी छांव का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर बदल सकता है। बादलों की स्थिति स्थानीय नमी पर निर्भर करेगी, जिसकी वजह से उमस भी महसूस हो रही है।