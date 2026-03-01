मुखबिरी के शक में गो-तस्कर ने किशोर को पीट-पीटकर मार डाला, घर से उठाकर ले गए थे लोग, मोबाइल चोरी का लगाया आरोप

सोनू की मां शहाना ने आरोप लगाया है कि इस दौरान वह आरोपियों के पीछे पीछे आने लगी तो आरोपियों ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। शहाना ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की लोहे के रॉड से पिटाई की गई और गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे भदवर चौकी पर ले जाया गया। उन्होंने आरोप लगाया की हालत बिगड़ने पर पुलिसकर्मियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया जबकि आरोपी वहीं खड़े थे और वारदात के बाद में भाग निकले।