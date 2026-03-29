रमजान और ईद के बाद फिर शुरू हुई सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई, दाल मंडी में 30 मकान होंगे ध्वस्त, भारी पुलिस बल तैनात

वाराणसी: रमजान और ईद के बाद एक बार फिर पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी दाल मंडी में ध्वस्तिकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान 30मकान को नोटिस दिया गया था, जिन्हें आज तोड़ा जाना है। इससे पहले भवन स्वामियों के घर पर नोटिस भी चश्मा किया गया था और मुनादी भी करवाई गई थी। इससे पहले भी दाल मंडी में सड़क चोरी कारण की कार्रवाई की गई थी, लेकिन रमजान का पाक महीना होने की वजह से इसे कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था।