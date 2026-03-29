गर्मी बढ़ते ही बनारस में बिजली कटौती का खतरा, बिजली कटौती को लेकर बढ़ी चिंता

निरीक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि उपकेंद्र में ट्रांसफार्मर की अर्थिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इससे बिजली व्यवस्था और ज्यादा सुरक्षित और मजबूत होगी। अधिकारियों के मुताबिक, इससे शॉर्ट सर्किट, हादसे और उपकरण खराब होने का खतरा कम होगा। इसके अलावा मढ़ौली क्षेत्र के मोहनी कुंज डीपीएच उपकेंद्र में भी 400 केवी ट्रांसफार्मर की अर्थिंग का काम शुरू किया गया है। इससे हजारों उपभोक्ताओं को बेहतर और स्थिर बिजली आपूर्ति मिलेगी।