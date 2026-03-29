गर्मी बढ़ते ही बनारस में बिजली कटौती का खतरा, बिजली कटौती को लेकर बढ़ी चिंता

फाइल फोटो पत्रिका
वाराणसी में गर्मी बढ़ने से पहले ही बिजली विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता अनूप मिश्रा ने शुक्रवार को डाफी उपकेंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि गर्मियों में किसी भी तरह की बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए।
बीएचयू के पास स्थित इस 33/11 केवी उपकेंद्र में उन्होंने ट्रांसफार्मर, ब्रेकर और फीडरों की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों से कहा गया कि बढ़ती गर्मी में बिजली की मांग ज्यादा होती है, इसलिए सभी मरम्मत और रखरखाव के काम समय पर पूरे किए जाएं। विभाग का लक्ष्य है कि लोगों को 24 घंटे बिना रुकावट बिजली मिल सके।
निरीक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि उपकेंद्र में ट्रांसफार्मर की अर्थिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इससे बिजली व्यवस्था और ज्यादा सुरक्षित और मजबूत होगी। अधिकारियों के मुताबिक, इससे शॉर्ट सर्किट, हादसे और उपकरण खराब होने का खतरा कम होगा। इसके अलावा मढ़ौली क्षेत्र के मोहनी कुंज डीपीएच उपकेंद्र में भी 400 केवी ट्रांसफार्मर की अर्थिंग का काम शुरू किया गया है। इससे हजारों उपभोक्ताओं को बेहतर और स्थिर बिजली आपूर्ति मिलेगी।
बिजली विभाग ने कहा है कि सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि गर्मी और आने वाले मानसून में भी बिजली सप्लाई प्रभावित न हो। इस पूरी तैयारी से साफ है कि विभाग लोगों को बेहतर और बिना रुकावट बिजली देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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