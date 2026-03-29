शहीद उद्यान बनेगा मॉडर्न हब, पढ़ाई व मनोरंजन होगा एक ही छत के नीचे, ₹8.5 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प

नगर आयुक्त ने बताया कि इस उद्यान में बच्चों और युवाओं को ध्यान में रखते हुए 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एक हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसमें विद्यार्थी हरे भरे वातावरण में आधुनिक संसाधनों के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस पार्क में मॉर्निंग वॉक करने आने वाले लोगों के लिए एक पाथवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों के लिए झूले भी लगाए जाएंगे। पूरे परिसर में आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि रात में भी पार्क में लोग सुरक्षा का माहौल महसूस कर सकें। इसके साथ ही यहां आने वाले लोग आराम से बैठ सकें, उसके लिए भी आधुनिक बेंच का निर्माण किया जाएगा।