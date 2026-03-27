27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

तेज रफ्तार कार ने सड़क पर मचाया तांडव, कई लोगों को मारी टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद

सिगरा थाना क्षेत्र में एक कार सवार ने अनियंत्रित होकर साजन तिराहे पर दो राहगीरों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हुए है। पूरी घटना पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Mar 27, 2026

वाराणसी: सिगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत साजन तिराहे के पास एक कार द्वारा कई लोगों को टक्कर मारे जाने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर दो लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में सिगरा पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार चला रहे व्यक्ति की तलाश कर रही है।

वीडियो में क्या है

जानकारी के मुताबिक, बुधवार की रात एक कार सवार द्वारा कई लोगों को टक्कर मारे जाने का मामला सामने आया है। सड़क हादसे की यह पूरी वारदात चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक लग्जरी कार अनियंत्रित होकर साजन तिराहे पर खड़े दो लोगों को टक्कर मार रही है। टक्कर के बाद सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप वैन में कार जाकर लड़ गई, जिसके बाद कार चालक गाड़ी को बैक करके एक ई रिक्शा में साइड से टक्कर मारते हुए भाग गया। टक्कर मारे जाने के बाद चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान लोगों ने कार चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ नहीं आया।

गाजीपुर के रहने वाले हैं घायल

घटना की जानकारी देते हुए सिगरा पुलिस ने बताया है कि बुधवार की रात एक कार ने अनियंत्रित होकर दो लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप घायल हुए हैं। घायलों की पहचान गाजीपुर के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले संजय गुप्ता (48) और गाजीपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले जाहूर अंसारी (50) के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है।

क्या बोले थाना अध्यक्ष

पुलिस ने बताया कि घायल संजय गुप्ता से प्राप्त तहरीर के आधार पर सिगरा थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान कर ली गई है, जिसका नंबर UP 65 BX 0051 है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक टीम का गठन किया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Mar 2026 10:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / तेज रफ्तार कार ने सड़क पर मचाया तांडव, कई लोगों को मारी टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी कॉलेज हत्याकांड: एक नहीं 4 हत्या करने की फिराक में था मंजीत! ऐसे फिरा मंसूबों पर पानी

वाराणसी

धधकती चिताओं के बीच मोक्ष की कामना, महाश्मशान में नगरवधुओं ने निभाई 350 साल पुरानी परंपरा

वाराणसी

रंजिश में की थी पूरे परिवार की हत्या, 13 साल बाद मिला इंसाफ, दोषी को मिली फांसी की सजा

वाराणसी

कभी-कभी लगता है कानून एक जाल है: हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

वाराणसी

यूपी में मौसम का हाई अलर्ट: कल से 5 दिनों तक बारिश और ओलों की मार, 5°C तक गिरेगा तापमान

High weather alert in UP rain and hail
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.