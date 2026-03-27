तेज रफ्तार कार ने सड़क पर मचाया तांडव, कई लोगों को मारी टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद

जानकारी के मुताबिक, बुधवार की रात एक कार सवार द्वारा कई लोगों को टक्कर मारे जाने का मामला सामने आया है। सड़क हादसे की यह पूरी वारदात चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक लग्जरी कार अनियंत्रित होकर साजन तिराहे पर खड़े दो लोगों को टक्कर मार रही है। टक्कर के बाद सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप वैन में कार जाकर लड़ गई, जिसके बाद कार चालक गाड़ी को बैक करके एक ई रिक्शा में साइड से टक्कर मारते हुए भाग गया। टक्कर मारे जाने के बाद चौराहे पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान लोगों ने कार चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ नहीं आया।