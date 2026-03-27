मुस्लिम महिलाओं ने उतारी भगवान राम की आरती, कहा- राम नाम ही है शांति का मार्ग

मुस्लिम महिलाओं ने अपील की है कि सभी धर्म के लोगों को एक जुट होकर ऐसे असामाजिक तत्वों का विरोध करना चाहिए और देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि धर्म अलग होने के कारण कई बार उन्हें भगवान श्री राम की आरती उतारे जाने से रोका जाता है। इसके साथ ही कई तरह के लांछन भी लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से यह आयोजन रोकने वाले नहीं है और हर साल भगवान श्री राम की आरती उतारते रहेंगे। महिलाओं का कहना है कि यह पहला समाज में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।