रंजिश में की थी पूरे परिवार की हत्या, 13 साल बाद मिला इंसाफ, दोषी को मिली फांसी की सजा

घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी रविंद्र का मृतक मोहनलाल से पुराना विवाद चल रहा था। जानकारी के मुताबिक, रविंद्र मोहनलाल के घर के आसपास शराब पीता था और जुआ खेलता था। इसके साथ ही नॉनवेज भी बनाया करता था। इस संबंध में रविंद्र के पिता से भी शिकायत की गई थी। इसी से नाराज होकर उसने बदला लेने की ठानी और पूरे परिवार को निशाना बनाते हुए हत्या कर दी।