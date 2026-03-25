कभी-कभी लगता है कानून एक जाल है: हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

शंकराचार्य ने कहा है कि किसी भी लड़ाई से हमने कभी भी इंकार नहीं किया है। सनातन धर्म के विरोधियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। हमलोग अपना काम कर रहे हैं और वे लोग अपना काम कर रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि हम धर्म का कार्य करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। हम गौ माता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। शंकराचार्य ने कहा कि इतिहास गवाह है कि सत्य की हमेशा जीत हुई है और सत्य हमेशा हारा है। जिसे विजय चाहिए उसे संकल्प लेना होगा कि वह हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहे और उसकी विजय निश्चित होगी।