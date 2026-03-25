यूपी में मौसम का हाई अलर्ट: कल से 5 दिनों तक बारिश और ओलों की मार, 5°C तक गिरेगा तापमान

UP Weather Alert:उत्तर प्रदेश में इस समय तेज गर्मी का असर साफ देखने को मिल रहा है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे लोगों को दिन में काफी परेशानी हो रही है। सुबह से ही तेज धूप निकल रही है और दोपहर के समय हालात और ज्यादा गर्म हो जा रहे हैं।