गेम खेलने से रोका तो उठाया खौफनाक कदम….हथेली पर लिखकर युवक ने की आत्महत्या

परिजनों के मुताबिक, जितेंद्र हाल ही में 12वीं की परीक्षा देकर घर पर ही था। वह दिनभर मोबाइल पर गेम खेलता रहता था, जिसे लेकर घर में अक्सर उसे समझाया जाता था। सोमवार दोपहर भी मां ने उसे गेम खेलने से मना किया, जिसके बाद वह कुछ देर के लिए बाहर चला गया। शाम को घर लौटकर वह सीधे अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया।