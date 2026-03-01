24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

गेम खेलने से रोका तो उठाया खौफनाक कदम….हथेली पर लिखकर युवक ने की आत्महत्या

मऊ के दोहरीघाट कस्बे में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां गेम की लत के कारण एक युवक ने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि मां के गेम खेलने से मना करने पर 22 वर्षीय जितेंद्र साहनी ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। 12वीं की परीक्षा देकर घर पर ही [&hellip;]

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Krishna Rai

Mar 24, 2026

मऊ के दोहरीघाट कस्बे में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां गेम की लत के कारण एक युवक ने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि मां के गेम खेलने से मना करने पर 22 वर्षीय जितेंद्र साहनी ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।

12वीं की परीक्षा देकर घर पर ही था युवक

परिजनों के मुताबिक, जितेंद्र हाल ही में 12वीं की परीक्षा देकर घर पर ही था। वह दिनभर मोबाइल पर गेम खेलता रहता था, जिसे लेकर घर में अक्सर उसे समझाया जाता था। सोमवार दोपहर भी मां ने उसे गेम खेलने से मना किया, जिसके बाद वह कुछ देर के लिए बाहर चला गया। शाम को घर लौटकर वह सीधे अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया।

फंदे पर लटका था जितेंद्र

काफी देर तक जब वह बाहर नहीं आया, तो मां और बहन को चिंता हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रोशनदान से झांककर देखा तो जितेंद्र फंदे से लटका हुआ था। यह दृश्य देख परिवार में कोहराम मच गया और आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। जांच के दौरान युवक की हथेली पर लिखे शब्द देखकर सभी हैरान रह गए। उसने लिखा था कि “मां गेम खेलने से मना कर रही है, इसलिए मरने की कोशिश कर रहा हूं।”

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि परिवार की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह घटना एक बार फिर मोबाइल गेम की लत के खतरनाक असर को सामने लाती है, जिसने एक परिवार से उनका बेटा छीन लिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Mar 2026 11:19 pm

Hindi News / UP News / गेम खेलने से रोका तो उठाया खौफनाक कदम….हथेली पर लिखकर युवक ने की आत्महत्या

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

आज आंधी-बारिश का कहर, तूफानी हवाएं करेंगी परेशान, इस तारीख से फिर लौटेगी बारिश और बढ़ेगी ठंड

IMD Weather alert montha Cyclone update Thunderstorms and heavy rain warning from today till 3 November in these states
प्रयागराज

पौधों को AI स्कैन कर खींचेगा औषधीय तत्व, डॉ. तूलिका मिश्रा के रिसर्च को UK से पेटेंट मिला

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसा, पूर्व मंत्री अंसार समेत 3 गिरफ्तार, उद्यान अधिकारी सस्पेंड

प्रयागराज

UP Rain: यूपी में 27 मार्च से बारिश का नया दौर, 3 दिन तक तेज हवाएं और ठंडक का असर

up rain alert march 27 temperature drop
मुरादाबाद

गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रा से छेड़खानी, खुद को छुड़ाकर भागी…आरोपी की कार पर पुलिस का लोगो, छात्रा की शिकायत पर गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.