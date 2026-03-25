गंगा नदी में डूबने से किशोर की मौत, बिहार से दोस्तों संग काशी आया था, दर्शन-पूजन का था प्लान

जानकारी के मुताबिक, बिहार के सासाराम जिले का रहने वाला सम्यक गुप्ता (16) अपने दोस्तों के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने और गंगा स्नान के लिए काशी पहुंचा था। बुधवार की सुबह वह पंचगंगा घाट पर दोस्तों संग स्नान कर रहा था, इसी दौरान अचानक वह गहरे पानी की ओर बढ़ गया। बताया जा रहा है कि उसे गहराई का अंदाजा नहीं हुआ और देखते-देखते वह पानी में डूबने लगा। इस दौरान आसपास के लोगों और उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और एनडीआरएफ को दी।