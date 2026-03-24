तेज धमाके के साथ गिरा मकान, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, 2 घायल अस्पताल में भर्ती

घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के मकानों में भी दरार आ गई। मलबे में दबे चारों लोगों को पुलिस ने बाहर निकाल और ट्रॉमा सेंटर भिजवाया, जहां दो लोगों की मौत हो गई है। जबकि गंभीर रूप से घायल दो लोगों का इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक, अवधेश और लक्ष्मी की इस घटना में मौत हो गई है। वहीं, गिरिजा देवी व उनका बेटा मुन्ना इस दुर्घटना में घायल हुए हैं, जिनका इलाज बीएचयू स्थित ट्राम सेंटर में चल रहा है।