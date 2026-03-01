शहर के बाद ग्रामीण क्षेत्र बने अय्यासी का अड्डा, स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़, हिरासत में 5 लोग

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में पुष्टि की और गंभीरता से लेते हुए रविवार को छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस द्वारा मौके से तीन लड़कियां और दो युवकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और जानकारी जुटाई जा रही है। इस दौरान पुलिस को मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर के अंदर चार छोटे-छोटे केबिन बनाए गए थे, जहां देह व्यापार के गोरखधंधे को अंजाम दिया जा रहा था।