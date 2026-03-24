24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

कूड़े के पहाड़ होंगे गायब, गीले कचरे से रोज़ बनेगी गैस, 20,000 घरों को मिलेगा फायदा

मेरठ में मल्टीफीड ग्रीन एनर्जी प्लांट के जरिए गीले कचरे से गैस बनाने की शुरुआत हुई है। यह प्लांट पूरी क्षमता पर रोज़ 40 टन गैस और 100 टन खाद तैयार करेगा।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Anuj Singh

Mar 24, 2026

मेरठ में शुरू हुआ ऐसा प्लांट जो बदल देगा शहर की किस्मत

मेरठ में शुरू हुआ ऐसा प्लांट जो बदल देगा शहर की किस्मत

Meerut News: मेरठ शहर में कूड़े की समस्या को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण काम शुरू हो गया है। मल्टीफीड ग्रीन एनर्जी प्लांट के जरिए गीले कचरे को उपयोगी गैस में बदला जा रहा है। जब यह प्लांट पूरी क्षमता से चलने लगेगा, तो शहर के कूड़े के बड़े-बड़े पहाड़ धीरे-धीरे खत्म हो सकते हैं। इससे शहर साफ-सुथरा बनेगा और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा।

गीले कचरे से बनेगी गैस

इस प्लांट में घरों से निकलने वाला गीला कचरा, सड़े फल-सब्जियां, गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, प्लांट पूरी क्षमता पर पहुंचने के बाद रोजाना 40 टन गैस का उत्पादन करेगा। यह गैस चार सीएनजी पंपों को भरने या लगभग 20 हजार घरों की एक दिन की रसोई गैस की जरूरत पूरी कर सकती है। गैस बनाने की प्रक्रिया में कचरे को बड़े डाइजेस्टर टैंकों में डाला जाता है, जहां बैक्टीरिया इसे तोड़ते हैं और मीथेन गैस तैयार होती है। इस तरह कचरा बर्बाद होने की बजाय ऊर्जा में बदल जाता है।

शहर से खत्म होंगे कूड़े के पहाड़

मेरठ में अभी कूड़े के ढेर शहर की सुंदरता बिगाड़ रहे हैं और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रहे हैं। अगर इस तरह के करीब 50 प्लांट शहर में लगाए जाएं, तो कूड़े के बड़े पहाड़ पूरी तरह समाप्त किए जा सकते हैं। यह प्लांट न सिर्फ कचरे को कम करेगा, बल्कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा। लोग अगर घर का गीला कचरा अलग-अलग करके प्लांट तक पहुंचाएंगे, तो पूरा सिस्टम बेहतर काम करेगा।

खाद भी बनेगी, पर्यावरण को लाभ

गैस बनाने के बाद प्लांट से रोजाना लगभग 100 टन ऑर्गेनिक खाद निकलेगी। यह खाद खेतों में इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे फसलें बेहतर उगेंगी और किसानों की आय बढ़ेगी। इसके अलावा, कचरे से निकलने वाली मीथेन गैस अगर खुले में जाती है तो वातावरण को गर्म करती है। लेकिन प्लांट में इसका इस्तेमाल होने से प्रदूषण बहुत कम हो जाता है। इस तरह यह प्रोजेक्ट पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा योगदान देगा।

प्लांट की वर्तमान स्थिति

फिलहाल प्लांट में बड़े डाइजेस्टर में टेस्ट रन चल रहा है। अभी रोजाना करीब 12 टन गैस का उत्पादन हो रहा है। आने वाले समय में यहां कुल 12 डाइजेस्टर लगाए जाएंगे, जिससे उत्पादन क्षमता और बढ़ जाएगी। जब प्लांट पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तो यह न सिर्फ ऊर्जा पैदा करेगा, बल्कि मेरठ शहर की तस्वीर ही बदल देगा। शहर साफ होगा, हवा बेहतर होगी और कूड़े की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

ये भी पढ़ें

ATS को मिली ISIS आतंकी हारिश की 5 दिन की रिमांड, पूछताछ के दौरान होंगे बड़े खुलासे, युवक था मेडिकल छात्र
लखनऊ
सहारनपुर का युवक 5 दिन की रिमांड पर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Mar 2026 01:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / कूड़े के पहाड़ होंगे गायब, गीले कचरे से रोज़ बनेगी गैस, 20,000 घरों को मिलेगा फायदा

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सरहद पार से कंट्रोल हो रहे थे कैमरे? जासूसी नेटवर्क के खुलासे के बाद छावनी में सर्च ऑपरेशन

मेरठ

मेरठ की बेटी प्रीति पाल की बड़ी उड़ान, अब बनेंगी BDO, आज मिलेगा नियुक्ति पत्र

यूपी सरकार की नई नीति से खिलाड़ियों की किस्मत चमकी
मेरठ

India-Russia Trade Deal: रूसी प्रतिनिधिमंडल मेरठ पहुंचा, व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए होगी अहम चर्चा

बायो एनर्जी प्लांट से शुरू होगा बड़ा निवेश अभियान
मेरठ

असली जैसी दिखती थीं नकली NCERT किताबें, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार

11,000 नकली NCERT किताबों का जाल
मेरठ

मेरठ में ईद की रात खूनी संघर्ष दो की मौत, पांच घायल, दो परिवारों में मचा कोहराम, इलाके में फैली सनसनी

पुलिस अधीक्षक मेरठ फोटो सोर्स विभाग
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.