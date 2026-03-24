कूड़े के पहाड़ होंगे गायब, गीले कचरे से रोज़ बनेगी गैस, 20,000 घरों को मिलेगा फायदा

इस प्लांट में घरों से निकलने वाला गीला कचरा, सड़े फल-सब्जियां, गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, प्लांट पूरी क्षमता पर पहुंचने के बाद रोजाना 40 टन गैस का उत्पादन करेगा। यह गैस चार सीएनजी पंपों को भरने या लगभग 20 हजार घरों की एक दिन की रसोई गैस की जरूरत पूरी कर सकती है। गैस बनाने की प्रक्रिया में कचरे को बड़े डाइजेस्टर टैंकों में डाला जाता है, जहां बैक्टीरिया इसे तोड़ते हैं और मीथेन गैस तैयार होती है। इस तरह कचरा बर्बाद होने की बजाय ऊर्जा में बदल जाता है।