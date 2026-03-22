असली जैसी दिखती थीं नकली NCERT किताबें, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार

20 मार्च 2026 को बवाना पुलिस कुड़ी कमालपुर नहर पुल पर सामान्य वाहन चेकिंग कर रही थी। रूटीन चेकिंग के दौरान दो गाड़ियां संदिग्ध लगीं। एक वैगनआर और एक टाटा एस गाड़ी को रोका गया। इन गाड़ियों में तीन लोग सवार थे – राहुल यादव, दूसरा राहुल और बाबर। पुलिस ने उनसे गाड़ी में रखे सामान के बारे में पूछताछ की। शुरू में वे कुछ और बताने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कबूल कर लिया कि वे क्लास 1 से 12 तक की नकली NCERT किताबें ले जा रहे थे। पुलिस ने तुरंत तीनों को हिरासत में ले लिया और आगे की पूछताछ शुरू की।