आगरा में इंसाफ के नाम पर ज़ुल्म, करंट देकर कबूलवाया ‘गुनाह’, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

ओमवीर सिंह तोमर नाम के इस युवक ने बताया कि वह बेलनगंज पथवारी में स्थित भजनलाल होत चंदानी की 'आरएस पावर टूल्स' नाम की दुकान पर 15 हजार रुपये महीने की तनख्वाह पर नौकरी करता था। चोरी की घटना से कुछ दिन पहले ही उसने नौकरी छोड़ दी थी। दुकान में चोरी हो गई और पुलिस ने उसे ही आरोपी बना दिया। ओमवीर सिंह का आरोप है कि 26 अगस्त 2025 को गुदड़ी मंसूर खां चौकी के तत्कालीन इंचार्ज सुखवेंद्र सिंह ने उसे गिरफ्तार किया। थाने ले जाकर बुरी तरह पीटा गया। नाजुक अंगों में करंट लगाया गया। उसने पुलिस को कहा कि दुकान में 22 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन्हें जांच लें। लेकिन इंचार्ज ने उसकी बात नहीं सुनी और कैमरे चेक भी नहीं किए।