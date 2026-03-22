आगरा में इंसाफ के नाम पर ज़ुल्म, करंट देकर कबूलवाया ‘गुनाह’, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Agra Crime News: आगरा के छत्ता थाना क्षेत्र के बेलनगंज इलाके में एक दुकान से हुई चोरी का मामला अब एक साल बाद फिर विवाद में आ गया है। इस चोरी के आरोप में जेल गए एक युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का कहना है कि पुलिस ने उसे थाने में पीटा और करंट भी लगाया। कोर्ट के आदेश पर अब छत्ता थाने में नया मुकदमा दर्ज हो गया है।
ओमवीर सिंह तोमर नाम के इस युवक ने बताया कि वह बेलनगंज पथवारी में स्थित भजनलाल होत चंदानी की 'आरएस पावर टूल्स' नाम की दुकान पर 15 हजार रुपये महीने की तनख्वाह पर नौकरी करता था। चोरी की घटना से कुछ दिन पहले ही उसने नौकरी छोड़ दी थी। दुकान में चोरी हो गई और पुलिस ने उसे ही आरोपी बना दिया। ओमवीर सिंह का आरोप है कि 26 अगस्त 2025 को गुदड़ी मंसूर खां चौकी के तत्कालीन इंचार्ज सुखवेंद्र सिंह ने उसे गिरफ्तार किया। थाने ले जाकर बुरी तरह पीटा गया। नाजुक अंगों में करंट लगाया गया। उसने पुलिस को कहा कि दुकान में 22 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन्हें जांच लें। लेकिन इंचार्ज ने उसकी बात नहीं सुनी और कैमरे चेक भी नहीं किए।
ओमवीर सिंह के आरोपों के आधार पर कोर्ट ने छत्ता थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस मुकदमे में गुदड़ी मंसूर खां चौकी इंचार्ज सुखवेंद्र सिंह, चोरी की शिकायत करने वाले दुकानदार और कुल पांच लोगों को नामजद किया गया है। अब पुलिस को इस मामले की जांच करनी पड़ रही है।
छत्ता थाने के इंस्पेक्टर अंकुर मलिक ने बताया कि दुकान में चोरी के पुराने मामले में ओमवीर सिंह तोमर समेत तीन लोग जेल गए थे। उनकी निशानदेही पर चोरी का माल भी बरामद किया गया था। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई सबूतों के आधार पर हुई थी। लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर नया मुकदमा दर्ज है और इसकी जांच जारी है।
यह पूरा मामला अब न्यायालय में है। जहां एक तरफ युवक पुलिस पर यातना का आरोप लगा रहा है, वहीं पुलिस का दावा है कि जांच सही ढंग से हुई थी। जांच पूरी होने पर ही सच्चाई सामने आएगी। ऐसे मामले पुलिस की छवि और लोगों के विश्वास पर असर डालते हैं।
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