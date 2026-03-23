India-Russia Trade Deal: रूसी प्रतिनिधिमंडल मेरठ पहुंचा, व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए होगी अहम चर्चा

बैठक का मुख्य हिस्सा भारत-रूस के बीच व्यापार और निवेश पर होगा। दोनों पक्ष मिलकर विचार-विमर्श करेंगे कि कैसे दोनों देश एक-दूसरे के साथ ज्यादा व्यापार कर सकते हैं। निवेश के नए अवसरों पर बात होगी। खास तौर पर शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग पर फोकस रहेगा। मेरठ शहर के विकास कार्यों और यहां निवेश की संभावनाओं का एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिया जाएगा। शहर की अच्छी सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी साझा की जाएगी।