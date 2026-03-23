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India-Russia Trade Deal: रूसी प्रतिनिधिमंडल मेरठ पहुंचा, व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए होगी अहम चर्चा

मेरठ में भारत और रूस के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए अहम बैठक हो रही है। कार्यक्रम की शुरुआत महलका बायो एनर्जी प्लांट के टेस्ट रन से होगी।

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मेरठ

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Anuj Singh

Mar 23, 2026

बायो एनर्जी प्लांट से शुरू होगा बड़ा निवेश अभियान

बायो एनर्जी प्लांट से शुरू होगा बड़ा निवेश अभियान

India-Russia Trade Deal Meeting: आज मेरठ में भारत और रूस के बीच व्यापार, निवेश और सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए रूस का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मेरठ शहर पहुंच रहा है। यह प्रतिनिधिमंडल मॉस्को और रूस के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बना है। बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए रास्ते खोलना है।

बायो एनर्जी प्लांट से शुरू होगा कार्यक्रम

कार्यक्रम की शुरुआत दौराला मोहानीपुर स्थित महलका बायो एनर्जी प्लांट के टेस्ट रन से होगी। रूसी प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले इसी प्लांट का दौरा करेगा और वहां चल रहे टेस्ट रन को देखेगा। यह प्लांट बायो एनर्जी के क्षेत्र में एक अच्छा उदाहरण है, जिसे रूसी मेहमान देखकर भारत की तकनीक और क्षमता का अंदाजा लगा सकेंगे। प्लांट का दौरा करने के बाद मुख्य बैठक शुरू होगी।

महापौर का स्वागत और परिचय

बैठक की शुरुआत मेरठ महापौर हरिकांत अहलूवालिया के स्वागत उद्बोधन से होगी। महापौर मेहमानों का दिल से स्वागत करेंगे और मेरठ शहर की खासियतों के बारे में बताएंगे। इसके बाद रूसी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का परिचय कराया जाएगा। सभी मेहमानों को एक-दूसरे से मिलवाया जाएगा ताकि बातचीत आसान और दोस्ताना माहौल में हो सके।

व्यापार, निवेश और शहरी विकास पर चर्चा

बैठक का मुख्य हिस्सा भारत-रूस के बीच व्यापार और निवेश पर होगा। दोनों पक्ष मिलकर विचार-विमर्श करेंगे कि कैसे दोनों देश एक-दूसरे के साथ ज्यादा व्यापार कर सकते हैं। निवेश के नए अवसरों पर बात होगी। खास तौर पर शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग पर फोकस रहेगा। मेरठ शहर के विकास कार्यों और यहां निवेश की संभावनाओं का एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिया जाएगा। शहर की अच्छी सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी साझा की जाएगी।

औद्योगिक प्रतिनिधि भी होंगे शामिल

इस कार्यक्रम में मेरठ और आसपास के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। वे रूसी मेहमानों से मिलकर संभावित व्यापारिक साझेदारियों पर चर्चा करेंगे। कई उद्योगपति और व्यापारी इस मौके का फायदा उठाकर नए बिजनेस के प्रस्ताव रख सकते हैं। यह बैठक दोनों देशों के कारोबारियों के लिए एक बड़ा मंच साबित होगी।

मुख्य अतिथि और गणमान्य व्यक्ति

बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर, महापौर हरिकांत अहलूवालिया के अलावा शहर की कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। रूस की तरफ से मॉस्को के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम मेरठ के लिए गर्व की बात है और शहर की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने में मदद करेगा।

उम्मीदें और महत्व

यह बैठक भारत और रूस के बीच संबंधों को और मजबूत करने का एक अच्छा कदम है। उम्मीद है कि इससे मेरठ में नए निवेश आएंगे, रोजगार बढ़ेगा और व्यापार के नए दरवाजे खुलेंगे। कार्यक्रम की सफलता से दोनों देशों को फायदा होगा।

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Published on:

23 Mar 2026 12:02 pm

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