लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी बस, महिला यात्री की मौत, 30 घायल

सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने बहुत मेहनत से सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया गया। राहत कार्य में काफी समय लगा क्योंकि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बस चालक को रास्ते में झपकी आ गई थी। झपकी आने की वजह से बस अनियंत्रित हो गई और हादसा हो गया। पुलिस अब चालक से पूछताछ कर रही है और पूरी जांच कर रही है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए ड्राइवरों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।