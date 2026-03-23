लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी बस, महिला यात्री की मौत, 30 घायल

ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी के कर्मचारियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त
Unnao Road Accident News: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ इलाके के नसीरपुर गांव के पास सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार स्लीपर बस अनियंत्रित हो गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही करीब 30 लोग घायल हो गए। बस में कुल 55 यात्री सवार थे। सभी यात्री एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी से जुड़े हुए थे। वे दिल्ली में कंपनी के एक कार्यक्रम में शामिल होकर लखनऊ की तरफ लौट रहे थे।
हादसे में लखनऊ के गोसाईगंज की रहने वाली 55 वर्षीय तारावती देवी, जो त्रिभुवन की पत्नी थीं, की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बाकी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
हादसे के बाद घायल हुए 20 से ज्यादा यात्रियों को सबसे पहले नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद उनकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के पहिए रिम समेत उखड़ गए। बस पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी।
सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने बहुत मेहनत से सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया गया। राहत कार्य में काफी समय लगा क्योंकि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बस चालक को रास्ते में झपकी आ गई थी। झपकी आने की वजह से बस अनियंत्रित हो गई और हादसा हो गया। पुलिस अब चालक से पूछताछ कर रही है और पूरी जांच कर रही है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए ड्राइवरों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।
मधु वर्मा (43), दुबग्गा ठाकुरगंज, लखनऊ
शरद वर्मा (45), दुबग्गा ठाकुरगंज, लखनऊ
प्रियंका (28), गोसाईगंज, लखनऊ
अंशिका (25), गोसाईगंज, लखनऊ
हेमवती (48), गोसाईगंज, लखनऊ…. और अन्य कुल 30 के करीब घायल, जिनमें उन्नाव, सीतापुर, लखनऊ के कई इलाकों के लोग शामिल हैं जैसे ओमकार, प्रवीण कुमार, कपिल, हिमांशु, सरोज, हरिराम, विनोद कुमार, आशीष, मिथलेश, संतराम, मोहित वर्मा, चतुर्भुज, हरिओम, कुशमा, शिवानी, श्रवण कुमार, देवेंद्र कुमार, सोनी, अश्वनी कुमार, श्वेता, कंचन, सुमन, राजेश कुमार, सुखवीर सिंह, सौरभ कुमार, शैलेश, टेकचंद्र, सुनीता, बउवा, नौमीलाल आदि)
अभी सभी घायलों का इलाज चल रहा है। ज्यादातर की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों। इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर बसों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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