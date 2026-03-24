मेरठ की बेटी प्रीति पाल की बड़ी उड़ान, अब बनेंगी BDO, आज मिलेगा नियुक्ति पत्र

मेरठ की बेटी प्रीति पाल ने पैरालंपिक में दोहरी सफलता हासिल की है। वे टी35 वर्ग में दौड़ की स्पर्धाओं में खेलती हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में उन्होंने 200 मीटर में कांस्य पदक जीता। इससे पहले भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। प्रीति पाल को अब खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। मंगलवार को प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। यह समारोह लोकभवन के सभागार में होगा, जहां मुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रीति का सफर आसान नहीं रहा। बचपन में पैरों की समस्या के कारण उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हौसले से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया।