मेरठ की बेटी प्रीति पाल की बड़ी उड़ान, अब बनेंगी BDO, आज मिलेगा नियुक्ति पत्र

यूपी सरकार की नई नीति से खिलाड़ियों की किस्मत चमकी
Meerut News: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। पैरालंपिक, ओलंपिक और अन्य विश्व स्तरीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। यह काम उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 के तहत हो रहा है। इससे खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है और उन्हें सम्मान भी मिल रहा है।
मेरठ की बेटी प्रीति पाल ने पैरालंपिक में दोहरी सफलता हासिल की है। वे टी35 वर्ग में दौड़ की स्पर्धाओं में खेलती हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में उन्होंने 200 मीटर में कांस्य पदक जीता। इससे पहले भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। प्रीति पाल को अब खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। मंगलवार को प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। यह समारोह लोकभवन के सभागार में होगा, जहां मुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रीति का सफर आसान नहीं रहा। बचपन में पैरों की समस्या के कारण उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हौसले से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया।
गौतमबुद्धनगर के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार हाई जंप में माहिर हैं। उन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में रजत पदक और हांगझोऊ एशियन पैरा गेम्स 2022 में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रवीण कुमार को इन उपलब्धियों के आधार पर पुलिस उप अधीक्षक (DSP) के पद पर गृह विभाग में नियुक्ति दी जाएगी।
गाजीपुर के हॉकी खिलाड़ी राज कुमार पाल ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम के साथ कांस्य पदक जीता। वे मिडफील्डर के रूप में खेलते हैं। उनकी मेहनत और टीम वर्क की वजह से भारत को यह सफलता मिली। राज कुमार पाल को भी पुलिस उप अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा।
इटावा के पैरा एथलीट अजीत सिंह जैवलिन थ्रो में खेलते हैं। उन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में रजत पदक जीता। हांगझोऊ एशियन पैरा गेम्स 2022 में कांस्य पदक और विश्व चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक भी हासिल किया। अजीत सिंह को इन पदकों के आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिलेगी।
गाजियाबाद की पैरा एथलीट सिमरन शर्मा नेत्रहीन वर्ग (T12) में दौड़ती हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में उन्होंने 200 मीटर में कांस्य पदक जीता। हांगझोऊ एशियन पैरा गेम्स 2022 में रजत पदक भी उनके नाम है। सिमरन को भी जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन का काम करेगा। खेल में पदक जीतना आसान नहीं होता। सालों की मेहनत, लगन और त्याग लगता है। जब सरकार ऐसे खिलाड़ियों को अच्छी नौकरी देती है, तो उनका भविष्य संवर जाता है। वे बिना चिंता के आगे खेल सकते हैं या युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं।
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