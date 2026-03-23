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Yogi Cabinet Expansion: भूपेंद्र चौधरी के मंत्री बनने से BJP को क्या मिलेगा फायदा? विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव

योगी सरकार में भूपेंद्र सिंह चौधरी को मंत्री बनाने की संभावना बढ़ गई है। मुरादाबाद के जाट नेता के रूप में उनकी एंट्री पश्चिमी यूपी में बीजेपी की पकड़ मजबूत करेगी।

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लखनऊ

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Anuj Singh

Mar 23, 2026

भूपेंद्र चौधरी की एंट्री से पश्चिमी यूपी में BJP की पकड़ मजबूत!

भूपेंद्र चौधरी की एंट्री से पश्चिमी यूपी में BJP की पकड़ मजबूत!

UP Yogi Cabinet Expansion: योगी आदित्यनाथ सरकार में भूपेंद्र सिंह चौधरी को मंत्री बनाए जाने की संभावना काफी मजबूत है। वे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद इलाके से जाट समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनका कैबिनेट में शामिल होना बीजेपी के लिए रणनीतिक कदम है। इससे पार्टी को कई फायदे मिल सकते हैं।

पश्चिमी यूपी में मजबूत प्रतिनिधित्व

सीएम योगी और कई बड़े नेता पूर्वांचल से हैं। पश्चिमी यूपी को पहले कम प्रतिनिधित्व मिला था। भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद-संबल बेल्ट से हैं। उनकी एंट्री से पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड इलाकों को ज्यादा जगह मिलेगी। इससे क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा और वोटरों को लगेगा कि सरकार सबका ध्यान रख रही है। जाट समाज पश्चिमी यूपी के 7-8 जिलों (गन्ना बेल्ट) में बहुत प्रभावशाली है। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी ने 2022 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जाटों को जोड़ा था। मंत्री बनने से जाट वोट और मजबूत होंगे। जहां पहले बीजेपी को अच्छा समर्थन मिला, वहां और बढ़ोतरी हो सकती है। इससे आरएलडी जैसे विपक्षी दलों का प्रभाव कम होगा।

संगठन में अनुभव का पूरा फायदा

भूपेंद्र चौधरी 2022 से 2025 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। वे पार्टी की जमीनी स्थिति अच्छे से जानते हैं। मंत्री बनकर वे सरकार और संगठन दोनों में सक्रिय रहेंगे। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। 2026 के लोकल बॉडी चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में बेहतर समन्वय होगा। पूर्व अध्यक्ष को सम्मान मिलने से अन्य नेताओं में भी जोश आएगा। कई सालों से एक ही सरकार चल रही है, इसलिए कुछ नाराजगी हो सकती है। कैबिनेट में नए चेहरे लाकर ताजगी लाई जा सकती है। भूपेंद्र चौधरी जैसे अनुभवी नेता को शामिल करने से जाट, पिछड़ा और क्षेत्रीय समीकरण मजबूत होंगे। वोटरों को "नई ऊर्जा" का मैसेज जाएगा, जैसे गुजरात में कैबिनेट रिफ्रेश हुआ था।

ग्रामीण इलाकों में विकास का फायदा

मंत्री बनने पर वे पंचायती राज जैसे विभाग संभाल सकते हैं। इससे जाट बहुल ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य तेज होंगे। चुनाव में यह सीधा फायदा देगा। अमित शाह के करीबी होने से केंद्र से बेहतर तालमेल भी रहेगा। कुल मिलाकर, भूपेंद्र चौधरी के मंत्री बनने से बीजेपी की पश्चिमी यूपी में पकड़ मजबूत होगी। जाट वोट बढ़ेंगे, क्षेत्रीय संतुलन बनेगा और पार्टी की छवि समावेशी दिखेगी। 2027 चुनाव में निर्णायक सीटों पर यह बहुत मददगार साबित हो सकता है।

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Published on:

23 Mar 2026 10:35 am

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