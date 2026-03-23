Yogi Cabinet Expansion: भूपेंद्र चौधरी के मंत्री बनने से BJP को क्या मिलेगा फायदा? विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव

भूपेंद्र चौधरी 2022 से 2025 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। वे पार्टी की जमीनी स्थिति अच्छे से जानते हैं। मंत्री बनकर वे सरकार और संगठन दोनों में सक्रिय रहेंगे। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। 2026 के लोकल बॉडी चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में बेहतर समन्वय होगा। पूर्व अध्यक्ष को सम्मान मिलने से अन्य नेताओं में भी जोश आएगा। कई सालों से एक ही सरकार चल रही है, इसलिए कुछ नाराजगी हो सकती है। कैबिनेट में नए चेहरे लाकर ताजगी लाई जा सकती है। भूपेंद्र चौधरी जैसे अनुभवी नेता को शामिल करने से जाट, पिछड़ा और क्षेत्रीय समीकरण मजबूत होंगे। वोटरों को "नई ऊर्जा" का मैसेज जाएगा, जैसे गुजरात में कैबिनेट रिफ्रेश हुआ था।