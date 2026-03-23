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बागपत

बागपत में आधी रात को भड़की भयंकर आग! कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हुई पूरी फैक्ट्री, वजह अब तक रहस्य

बागपत के बड़ौत में देर रात एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई।

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बागपत

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Anuj Singh

Mar 23, 2026

टायर फैक्ट्री में लगी आग ने मचाई तबाही

टायर फैक्ट्री में लगी आग ने मचाई तबाही

Bagpat Fire News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में एक रिमधुरे और टायर फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री अपनी चपेट में ले ली। आसपास के इलाके में लोगों में डर का माहौल बन गया। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। लोग घबराहट में इधर-उधर भागने लगे। जैसे ही आग की सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं। फायरकर्मियों ने बहुत जोर-शोर से काम किया। पानी की तेज धार से आग बुझाने की कोशिश की गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका। पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई थी, लेकिन फायर टीम ने और नुकसान होने से रोक लिया।

फैक्ट्री मालिक को भारी नुकसान

इस आग से फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपये का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मशीनें, कच्चा माल, तैयार टायर और फैक्ट्री की इमारत सब कुछ जल गया। अभी सही-सही नुकसान का आंकड़ा नहीं निकला है, लेकिन यह नुकसान बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। फैक्ट्री मालिक और कर्मचारी इस घटना से बहुत दुखी हैं। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आग लगने की वजह क्या थी। क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, या कोई और कारण था, यह पता नहीं चल सका। फायर विभाग की टीम अब पूरी जांच कर रही है। हर छोटी-बड़ी बात की पड़ताल की जा रही है ताकि सही कारण सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटना न हो।

फायर अधिकारी और चौकीदार का बयान

फायर अधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर पूरे राहत कार्य का नेतृत्व किया। उन्होंने बताया कि आग रात 11 बजे के बाद लगी थी। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और कोई घायल भी नहीं हुआ। फैक्ट्री के चौकीदार रामवीर ने कहा कि वह रात करीब 11 बजे सो गए थे। अचानक उन्हें आग की लपटें दिखाई दीं। तभी पुलिस वाले आए और उन्हें जगाया। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री में आग लग गई है। तब जाकर उन्हें पूरा पता चला।

क्या है अभी की स्थिती?

अब आग पूरी तरह बुझ चुकी है और स्थिति नियंत्रण में है। आसपास के लोग अब थोड़े राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट्री को हुआ नुकसान बहुत बड़ा है। जांच पूरी होने के बाद ही असली कारण पता चलेगा।

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Published on:

23 Mar 2026 09:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / बागपत में आधी रात को भड़की भयंकर आग! कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हुई पूरी फैक्ट्री, वजह अब तक रहस्य

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