बागपत में आधी रात को भड़की भयंकर आग! कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हुई पूरी फैक्ट्री, वजह अब तक रहस्य

Bagpat Fire News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र में एक रिमधुरे और टायर फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री अपनी चपेट में ले ली। आसपास के इलाके में लोगों में डर का माहौल बन गया। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। लोग घबराहट में इधर-उधर भागने लगे। जैसे ही आग की सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं। फायरकर्मियों ने बहुत जोर-शोर से काम किया। पानी की तेज धार से आग बुझाने की कोशिश की गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका। पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई थी, लेकिन फायर टीम ने और नुकसान होने से रोक लिया।