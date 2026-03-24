सरहद पार से कंट्रोल हो रहे थे कैमरे? जासूसी नेटवर्क के खुलासे के बाद छावनी में सर्च ऑपरेशन

खुफिया विभाग और पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि कहीं मेरठ के संवेदनशील इलाकों में भी तो सोलर कैमरे नहीं लगाए गए? छानबीन का मुख्य केंद्र मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन और उसके आसपास का सैन्य क्षेत्र है। जांच टीमें यह पता लगा रही हैं कि सार्वजनिक और निजी स्थानों पर लगे कैमरे किसने लगवाए, उनका कंट्रोल रूम कहां है और उनकी रिकॉर्डिंग कितने दिनों तक सुरक्षित रहती है। इस ऑपरेशन में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और जीआरपी की भी मदद ली जा रही है ताकि स्टेशनों पर होने वाली हर गतिविधि की बारीकी से जांच हो सके।