मेरठ में ईद की रात खूनी संघर्ष दो की मौत, पांच घायल, दो परिवारों में मचा कोहराम, इलाके में फैली सनसनी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालात को काबू में करने के लिए तीन थानों की फोर्स तैनात की गई है। वरिष्ठ अधिकारी भी गांव पहुंचे। और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बाकी की तलाश जारी है। ग्रामीणों के मुताबिक, दिन में सब कुछ सामान्य था। ईद-उल-फितर को लेकर घरों में खुशी का माहौल था। लेकिन शाम को जुआ खेलने के दौरान हुआ छोटा सा विवाद इतनी बड़ी घटना में बदल गया। जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है।