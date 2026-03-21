मेरठ में ISI का बड़ा जासूसी नेटवर्क बेनकाब, सोशल मीडिया से चल रहा था पाकिस्तान का खतरनाक खेल, ऐसे हुआ खुलासा

पुलिस पूछताछ में पता चला कि शहजाद भट्टी और सरदार उर्फ सरफराज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यूट्यूब और टेलीग्राम चैनलों के जरिए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में स्लीपर सेल तैयार किए। इन चैनलों से लोगों को संपर्क किया जाता था और उन्हें जासूसी का काम सौंपा जाता था। इनके जरिए मंदिरों, सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण जगहों की वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजी जा रही थीं। शहजाद भट्टी ने खुद भारत में इस नेटवर्क को विस्फोटक सामग्री भी उपलब्ध कराई थी। इनका प्लान किसी खास मौके पर बड़े विस्फोट करने का था।