‘फरसा वाले बाबा’ की हत्या पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सरकार और पुलिस पर साधा निशाना

बीती रात यानी ईद की रात बाबा गौ-तस्करों का पीछा कर रहे थे। आरोप है कि तस्करों ने अपनी गाड़ी से उन्हें कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि घने कोहरे की वजह से ट्रक ने टक्कर मारी। लेकिन गौरक्षकों का आरोप है कि यह सुनियोजित हत्या थी। एक मुस्लिम युवक को मौके से पकड़ा गया है, जबकि तीन अन्य फरार बताए जा रहे हैं। मौत की खबर फैलते ही पूरे ब्रज में शोक और गुस्सा फैल गया। गुस्साए लोगों ने दिल्ली-आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया। कई घंटों तक यातायात बंद रहा। भीड़ ने पथराव किया, पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। एसडीएम और पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुईं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए।