21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

‘फरसा वाले बाबा’ की हत्या पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सरकार और पुलिस पर साधा निशाना

मथुरा में ईद के दिन गौ-सेवक चंद्रशेखर उर्फ ‘फरसा वाले बाबा’ की मौत से तनाव फैल गया। लोगों ने इसे हत्या बताया, जबकि पुलिस ने सड़क हादसा कहा।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Anuj Singh

Mar 21, 2026

मथुरा में ‘फरसा वाले बाबा’ की मौत पर अखिलेश

मथुरा में ‘फरसा वाले बाबा’ की मौत पर अखिलेश

Mathura Farsa Wale baba Murder News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ईद के मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। यहां प्रसिद्ध गौ-सेवक चंद्रशेखर उर्फ 'फरसा वाले बाबा' की मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि गौ-तस्करों ने उन्हें गाड़ी से कुचलकर मार डाला। पुलिस का कहना है कि यह सड़क हादसा था। इस घटना के बाद इलाके में गुस्सा भड़क गया और दिल्ली-आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान दिया है।

अखिलेश यादव ने साधा सरकार पर निशाना

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मथुरा में हत्या हुई। इससे पहले वाराणसी में बच्ची की हत्या और गोरखपुर में भी ऐसी घटनाएं हुईं। पुलिस भाजपा का काम कर रही है, इसलिए अपना काम नहीं कर रही। अगर पुलिस भाजपा का काम न करे तो भाजपा की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में LPG में और दिक्कत आने वाली है।

फरसा वाले बाबा कौन थे?

चंद्रशेखर ब्रज क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध गौ-सेवक थे। लोग उन्हें 'फरसा वाले बाबा' कहते थे, क्योंकि वे हमेशा फरसा लेकर गौ-वंश की रक्षा करते थे। वे निडर थे और गौ-तस्करी रोकने में सक्रिय रहते थे। थाना कोसीकलां के कोटवन चौकी क्षेत्र के नवीपुर गांव के पास यह घटना हुई।

घटना कैसे हुई?

बीती रात यानी ईद की रात बाबा गौ-तस्करों का पीछा कर रहे थे। आरोप है कि तस्करों ने अपनी गाड़ी से उन्हें कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि घने कोहरे की वजह से ट्रक ने टक्कर मारी। लेकिन गौरक्षकों का आरोप है कि यह सुनियोजित हत्या थी। एक मुस्लिम युवक को मौके से पकड़ा गया है, जबकि तीन अन्य फरार बताए जा रहे हैं। मौत की खबर फैलते ही पूरे ब्रज में शोक और गुस्सा फैल गया। गुस्साए लोगों ने दिल्ली-आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया। कई घंटों तक यातायात बंद रहा। भीड़ ने पथराव किया, पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। एसडीएम और पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुईं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए।

पुलिस और DIG का बयान

आगरा रेंज के DIG शैलेश कुमार पांडेय ने कहा कि बाबा की मौत सड़क हादसे में हुई। किसी भी तरह का गोवंश इसमें शामिल नहीं था। स्थिति अब नियंत्रण में है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पूरी जांच जारी है। एसएसपी ने भी कोहरे को टक्कर की वजह बताया है। यह घटना ईद के दिन होने से संवेदनशील हो गई है। पुलिस हालात संभालने में जुटी है। लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की गई है। जांच से सच्चाई सामने आएगी।

ये भी पढ़ें

मथुरा में ईद पर बवाल, ‘फरसा वाले बाबा’ की हत्या से भड़का गुस्सा, हाईवे जाम
मथुरा
‘फरसा वाले बाबा’ को गाड़ी से कुचलने का आरोप

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Mar 2026 01:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / ‘फरसा वाले बाबा’ की हत्या पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सरकार और पुलिस पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चंद्रशेखर की मौत के बाद सुलगा मथुरा, भीड़ का बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े

Mathura News
मथुरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गिरिराज जी के दर्शन कर शुरू की सप्तकोसी यात्रा, पौधारोपण कर दिया बड़ा संदेश

President Droupadi Murmu
मथुरा

‘फरसा वाले बाबा’ की हत्या पर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ, किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे हमलावर

'फरसा वाले बाबा' की हत्या
मथुरा

मथुरा में ईद पर बवाल, ‘फरसा वाले बाबा’ की हत्या से भड़का गुस्सा, हाईवे जाम

‘फरसा वाले बाबा’ को गाड़ी से कुचलने का आरोप
मथुरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई खास मुलाकात

राष्ट्रपति और प्रेमानंद महाराज की मुलाकात
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.