मथुरा में ईद पर बवाल, ‘फरसा वाले बाबा’ की हत्या से भड़का गुस्सा, हाईवे जाम

Mathura News: मथुरा के ब्रज क्षेत्र में ईद के दिन बड़ा बवाल हो गया। थाना कोसीकलां के कोटवन चौकी इलाके के नवीपुर गांव में बीती रात एक दुखद घटना हुई। आरोप है कि गौ-तस्करों ने प्रसिद्ध गौ-सेवक चंद्रशेखर, जिन्हें लोग ‘फरसा वाले बाबा’ के नाम से जानते थे, उन्को गाड़ी से कुचलकर मार डाला। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हालात पर नजर रखे हुए है।