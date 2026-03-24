ATS को मिली ISIS आतंकी हारिश की 5 दिन की रिमांड, पूछताछ के दौरान होंगे बड़े खुलासे, युवक था मेडिकल छात्र

हारिश अली सहारनपुर जिले के मनक मऊ इलाके का रहने वाला है। वह मुरादाबाद के एक निजी मेडिकल कॉलेज में बीडीएस (दंत चिकित्सा) का दूसरा वर्ष का छात्र है। पढ़ाई के साथ-साथ वह कट्टरपंथी गतिविधियों में सक्रिय था। एटीएस की जांच में पता चला कि हारिश इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए युवाओं से संपर्क करता था। वह उन्हें ISIS से जोड़ने और शरिया कानून आधारित ख़िलाफत स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। उसने “अल इत्तेहाद मीडिया फाउंडेशन” जैसे फर्जी नामों से ग्रुप बनाए थे, जिनमें ISIS की प्रचार सामग्री शेयर की जाती थी।