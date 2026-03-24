संभल में दर्दनाक सड़क हादसा: रोडवेज बस से कुचलकर बुजुर्ग की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Sambhal Roadways Bus Accident: यूपी के संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मुरादाबाद रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास रोडवेज बस की चपेट में आने से 50 वर्षीय ग्रामीण रामगोपाल उर्फ सूखे की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग सहम गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।