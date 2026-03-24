अतीक अहमद पर पूजा पाल के बयान से सियासत गरमाई, AIMIM और सपा ने किया पलटवार

पूजा पाल ने कहा कि अतीक अहमद ने सिर्फ उनके पति राजू पाल की हत्या नहीं की, बल्कि हजारों युवाओं की जिंदगी बर्बाद की। उन्होंने आरोप लगाया कि अतीक को समाजवादी पार्टी का पूरा संरक्षण मिला था। पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ‘धुरंधर मुख्यमंत्री’ बताते हुए कहा कि अगर सपा की सरकार होती तो उनकी भी हत्या हो चुकी होती। उन्होंने रामगोपाल यादव के बदला लेने वाले बयान पर भी सवाल उठाया और कहा कि अखिलेश यादव इसलिए दुखी हैं क्योंकि अतीक जैसे बड़े फाइनेंसर का काम खत्म हो गया।