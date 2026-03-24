Pooja Pal Statement: धुरंधर 2’ पर सियासी घमासान: पूजा पाल के बयान से यूपी की राजनीति गरमाई

अपने बयान में पूजा पाल ने सपा प्रमुख Akhilesh Yadav पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि “अतीक अहमद, अखिलेश यादव का सबसे बड़ा फाइनेंसर था और उसकी मौत का उन्हें दुख है।” उन्होंने यह भी कहा कि अगर अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री होते, तो उनकी भी जान खतरे में होती। “अगर अखिलेश यादव सीएम होते, तो मैं भी राजू पाल की तरह मारी जाती,” पूजा पाल ने कहा। यह बयान प्रदेश की राजनीति में काफी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर सपा नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।