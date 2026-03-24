Pooja Pal Statement: धुरंधर 2’ पर सियासी घमासान: पूजा पाल के बयान से यूपी की राजनीति गरमाई

फिल्म ‘धुरंधर 2’ से जुड़ा विवाद: अतीक अहमद की एंट्री पर पूजा पाल का तीखा बयान, सियासत गरम (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Pooja Pal ‘Dhurandhar 2’ Row: फिल्म ‘धुरंधर 2’ को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। इस फिल्म में माफिया रहे Atiq Ahmed जैसे किरदार को शामिल किए जाने की चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी की विधायक Pooja Pal ने तीखा बयान दिया है। उनके बयान ने न केवल फिल्म को लेकर बहस छेड़ दी है, बल्कि प्रदेश की सियासत को भी गरमा दिया है।
पूजा पाल ने अतीक अहमद को लेकर बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि “अतीक अहमद ने मेरी तरह हजारों युवाओं की जिंदगी बर्बाद की।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अतीक अहमद जैसे अपराधी वर्षों तक फलते-फूलते रहे और देश को दीमक की तरह खोखला करते रहे।
फिल्म ‘धुरंधर 2’ को लेकर चर्चा है कि इसमें अतीक अहमद से प्रेरित किरदार दिखाया जाएगा। हालांकि फिल्म के निर्माताओं की ओर से इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया।
पूजा पाल ने साफ कहा कि ऐसे अपराधियों को किसी भी रूप में महिमामंडित करना समाज के लिए गलत संदेश देता है। उनके अनुसार, जिन लोगों ने निर्दोषों की जान ली और कई परिवारों को बर्बाद किया, उन्हें फिल्मों में दिखाकर ग्लैमराइज करना उचित नहीं है।
पूजा पाल ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि “सपा के संरक्षण में अतीक अहमद जैसे लोग मजबूत हुए और उन्होंने समाज को नुकसान पहुंचाया।” उन्होंने आगे कहा कि अतीक अहमद सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि उसने कई युवाओं का भविष्य खराब किया। उनके मुताबिक, “वह दीमक की तरह व्यवस्था को अंदर से खोखला करता रहा।”
अपने बयान में पूजा पाल ने सपा प्रमुख Akhilesh Yadav पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि “अतीक अहमद, अखिलेश यादव का सबसे बड़ा फाइनेंसर था और उसकी मौत का उन्हें दुख है।” उन्होंने यह भी कहा कि अगर अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री होते, तो उनकी भी जान खतरे में होती। “अगर अखिलेश यादव सीएम होते, तो मैं भी राजू पाल की तरह मारी जाती,” पूजा पाल ने कहा। यह बयान प्रदेश की राजनीति में काफी चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर सपा नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
पूजा पाल के बयान में उनके दिवंगत पति Raju Pal का जिक्र भी सामने आया। राजू पाल की हत्या उत्तर प्रदेश की चर्चित घटनाओं में से एक रही है, जिसमें अतीक अहमद का नाम सामने आया था। इस संदर्भ में पूजा पाल का बयान व्यक्तिगत पीड़ा और राजनीतिक अनुभव दोनों को दर्शाता है। उनका कहना है कि उन्होंने खुद उस दौर को झेला है, जब अपराध और राजनीति का गठजोड़ हावी था।
पूजा पाल ने सपा के वरिष्ठ नेता Ram Gopal Yadav के एक बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि “रामगोपाल यादव अतीक की मौत का बदला लेने की बात करते हैं, लेकिन यह शब्द भी अखिलेश यादव की सोच को दर्शाते हैं।” उनके इस बयान ने सियासी माहौल को और ज्यादा गरमा दिया है। भाजपा और सपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है।
पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें “धुरंधर सीएम” बताया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के दौरान अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है और माफिया पर नकेल कसी गई है। उनके मुताबिक, आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है और अपराधियों में डर का माहौल है।
फिल्म ‘धुरंधर 2’ को लेकर उठे इस विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या फिल्मों में अपराधियों के किरदार को दिखाना उचित है या नहीं। एक ओर फिल्म इंडस्ट्री इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा मानती है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक वर्ग इसे गलत संदेश देने वाला कदम मानता है।
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