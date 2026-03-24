UP Politics: जया प्रदा की सक्रियता से यूपी की सियासत गरम, मुलाकातों ने बढ़ाई हलचल

यूपी में जया प्रदा की एंट्री से सियासी पारा हाई: क्या 2027 में बड़ी भूमिका (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Politics Update: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अभिनेत्री और भाजपा नेता Jaya Prada की अचानक बढ़ी सियासी सक्रियता ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखने के बाद उनका लखनऊ दौरा और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कई संकेत दे रहा है।
22 मार्च को लखनऊ पहुंचीं जया प्रदा ने सबसे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष Pankaj Chaudhary से मुलाकात की। यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसमें संगठनात्मक और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच करीब लंबी बातचीत हुई, जिसने सियासी अटकलों को और हवा दे दी है।
इसके कुछ ही घंटों बाद जया प्रदा ने भाजपा की प्रमुख नेता Aparna Yadav से भी मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं, जिसमें दोनों नेताओं को गले मिलते देखा जा सकता है। यह दृश्य न केवल राजनीतिक बल्कि भावनात्मक संदेश भी देता नजर आया, जिसे कई लोग पार्टी के भीतर एकता और नई रणनीति के संकेत के रूप में देख रहे हैं।
करीब छह घंटे के भीतर दो अहम नेताओं से मुलाकात ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जया प्रदा एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं है, बल्कि आने वाले समय में बड़ी भूमिका की तैयारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में जया प्रदा जैसी चर्चित और अनुभवी नेता की सक्रियता भाजपा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
जया प्रदा का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दक्षिण भारत, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश की राजनीति से की थी। हालांकि, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान उत्तर प्रदेश के रामपुर से मिली।
वह 2004 और 2009 में रामपुर से लोकसभा सांसद चुनी गईं और उस दौरान उन्होंने क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उनकी लोकप्रियता का आधार सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि फिल्मी दुनिया में उनकी पहचान भी रही है, जिसने उन्हें आम जनता के बीच खासा लोकप्रिय बनाया।
साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट से हार के बाद जयाप्रदा ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली थी। इसके बाद वह सार्वजनिक मंचों और राजनीतिक गतिविधियों में कम ही नजर आईं। ऐसे में अब अचानक उनकी सक्रियता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह वापसी का संकेत है? क्या पार्टी उन्हें फिर से किसी बड़े रोल में देख रही है? या फिर वह संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी निभाने जा रही हैं?
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जया प्रदा की छवि एक लोकप्रिय और सौम्य नेता की रही है। उनके पास फिल्मी जगत की पहचान के साथ-साथ राजनीतिक अनुभव भी है, जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां जातीय और क्षेत्रीय समीकरण महत्वपूर्ण होते हैं, वहां एक ऐसा चेहरा जो व्यापक स्तर पर पहचाना जाता हो, पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जया प्रदा की यह सक्रियता किस दिशा में जाएगी। क्या वह 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी, या फिर उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उनकी भूमिका को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन जल्द ही इस पर स्पष्टता आ सकती है। यह भी माना जा रहा है कि भाजपा महिला वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उन्हें एक महत्वपूर्ण चेहरा बना सकती है।
जया प्रदा और अपर्णा यादव की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। यूजर्स इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे भाजपा की रणनीतिक तैयारी बता रहे हैं, तो कुछ इसे सामान्य मुलाकात मान रहे हैं। हालांकि, यह तय है कि इस घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है और आने वाले दिनों में इस पर और चर्चाएं होने की संभावना है।
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