UP Politics: जया प्रदा की सक्रियता से यूपी की सियासत गरम, मुलाकातों ने बढ़ाई हलचल

करीब छह घंटे के भीतर दो अहम नेताओं से मुलाकात ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जया प्रदा एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ शिष्टाचार भेंट नहीं है, बल्कि आने वाले समय में बड़ी भूमिका की तैयारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में जया प्रदा जैसी चर्चित और अनुभवी नेता की सक्रियता भाजपा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।