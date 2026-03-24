Viral Video: लखनऊ में भजन बना विरोध का हथियार: नवरात्र में महिलाओं का यूजीसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन वायरल

यूजीसी कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्रों और शिक्षकों का एक वर्ग इस कानून को शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदायक मान रहा है। उनका कहना है कि इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होगी और शिक्षा के स्तर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। वहीं सरकार का पक्ष है कि यह कानून शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। लेकिन इसके बावजूद विरोध के स्वर लगातार तेज होते जा रहे हैं।