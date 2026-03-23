लखनऊ में BJP की बड़ी सियासी बैठक, संगठन में बड़े बदलाव और नई टीम पर फैसला तय

BJP Meeting: रविवार को राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिली, जब डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कई मायनों में खास रही,एक तो इसलिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुपस्थिति में यह बैठक संपन्न हुई, और दूसरा इसलिए कि योगी सरकार के लगभग नौ वर्षों के कार्यकाल में यह पहली बार हुआ जब कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास या पार्टी मुख्यालय के बजाय किसी डिप्टी सीएम के निवास पर आयोजित की गई।