लखनऊ में BJP की बड़ी सियासी बैठक, संगठन में बड़े बदलाव और नई टीम पर फैसला तय

नई प्रदेश टीम और संगठन विस्तार पर बड़े फैसले (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
BJP Meeting: रविवार को राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिली, जब डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कई मायनों में खास रही,एक तो इसलिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुपस्थिति में यह बैठक संपन्न हुई, और दूसरा इसलिए कि योगी सरकार के लगभग नौ वर्षों के कार्यकाल में यह पहली बार हुआ जब कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास या पार्टी मुख्यालय के बजाय किसी डिप्टी सीएम के निवास पर आयोजित की गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय नोएडा के दौरे पर थे और उनकी वापसी में देरी के कारण बैठक में वे शामिल नहीं हो सके। इसके बावजूद पार्टी के शीर्ष नेताओं और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों ने बैठक को नियत समय पर आयोजित किया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि भाजपा संगठनात्मक मजबूती और निर्णय प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठक का मुख्य एजेंडा भाजपा की नई प्रदेश टीम के गठन को लेकर रहा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को इस दिशा में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों नेता मिलकर एक संभावित पैनल तैयार करेंगे, जिसे आगामी कोर कमेटी की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद उस पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, पार्टी इस बार प्रदेश टीम में संतुलन, अनुभव और सामाजिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए बदलाव कर सकती है। संगठन में नई ऊर्जा और कार्यकर्ताओं को अवसर देने के उद्देश्य से कई नए चेहरों को भी शामिल किए जाने की संभावना है।
बैठक में भाजपा के विभिन्न अग्रिम मोर्चों-युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी गंभीर चर्चा हुई। पार्टी इन सभी मोर्चों में नए अध्यक्ष नियुक्त करने की योजना बना रही है।
बताया जा रहा है कि जिन वर्तमान पदाधिकारियों को हटाया जाएगा, उन्हें पार्टी की प्रदेश टीम में अन्य जिम्मेदारियां देकर समायोजित किया जा सकता है। इस रणनीति का उद्देश्य संगठन में संतुलन बनाए रखना और अनुभवी नेताओं का उपयोग जारी रखना है।
बैठक में संगठनात्मक कार्यों के लिए स्पष्ट समय सीमा भी तय की गई। पार्टी ने निर्णय लिया है कि
इन निर्णयों से स्पष्ट है कि भाजपा आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने में जुट गई है।
कोर कमेटी की इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), सरकार और भाजपा संगठन के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। हाल ही में हुई समन्वय बैठक में लिए गए निर्णयों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार किया गया। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि सरकार की योजनाओं और संगठन की गतिविधियों के बीच बेहतर तालमेल हो, ताकि जनता तक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
आगामी पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए ओबीसी आयोग के गठन पर भी विचार-विमर्श किया गया। पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि पंचायत चुनावों में सामाजिक समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक नियुक्तियों और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए भी रणनीति बनाई गई, ताकि पार्टी हर स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रख सके।
इस बैठक का आयोजन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर होना भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। अब तक भाजपा की कोर कमेटी की बैठकें प्रायः मुख्यमंत्री के सरकारी आवास (5 कालिदास मार्ग) या पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में ही आयोजित होती रही हैं।
विशेष बात यह भी रही कि दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर कभी कोर कमेटी की बैठक नहीं हुई। हालांकि, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर भोजन कार्यक्रम जरूर आयोजित हुआ था।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगामी चुनावों और राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी अब जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। नई प्रदेश टीम, मोर्चों के पुनर्गठन और समयबद्ध संगठन विस्तार के फैसले इस बात का संकेत हैं कि भाजपा आने वाले समय में और अधिक आक्रामक तथा संगठित तरीके से राजनीति में सक्रिय रहने वाली है।
कुल मिलाकर, लखनऊ में हुई यह बैठक न केवल संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि इसने यह भी संकेत दिया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है।
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