CM Appointment Letter: सीएम योगी का बड़ा ऐलान: 1228 नर्सिंग नियुक्तियां, स्वास्थ्य व्यवस्था में आया जबरदस्त बदलाव

CM Appointment Letters: राजधानी लखनऊ के लोकभवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1100 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर कार्यक्रम में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में नव चयनित अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने।

