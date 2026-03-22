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CM Appointment Letter: सीएम योगी का बड़ा ऐलान: 1228 नर्सिंग नियुक्तियां, स्वास्थ्य व्यवस्था में आया जबरदस्त बदलाव

लखनऊ के लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1100 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए, नवरात्रि पर महिला सशक्तिकरण और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का संदेश दिया।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 22, 2026

स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

CM Appointment Letters: राजधानी लखनऊ के लोकभवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1100 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर कार्यक्रम में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में नव चयनित अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने।

लोकभवन में हुआ भव्य आयोजन

इस नियुक्ति प्रक्रिया में कुल 1228 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिनमें 1097 महिलाएं और 131 पुरुष शामिल हैं। यह आंकड़ा न केवल प्रदेश में रोजगार के अवसरों को दर्शाता है, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी प्रमाण है।

महिलाओं की रही प्रमुख भागीदारी

कार्यक्रम की शुरुआत उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के संबोधन से हुई। उन्होंने नर्सिंग पेशे को सेवा और संवेदना का माध्यम बताते हुए कहा कि यह केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उन्होंने नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों से अपील की कि वे मरीजों के साथ संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें।

ब्रजेश पाठक का प्रेरणादायक संबोधन

डिप्टी सीएम ने नवनियुक्त कर्मियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि यदि तैनाती के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आती है, चाहे वह आवास से जुड़ी हो या अन्य सुविधाओं से, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।

सरकार ने दिया हर समस्या के समाधान का भरोसा

उन्होंने यह भी कहा कि सभी नर्सिंग अधिकारी सरकार के परिवार का हिस्सा हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस विश्वास के साथ नवनियुक्त कर्मियों में आत्मविश्वास और उत्साह का संचार हुआ।

नर्सिंग अधिकारियों को बताया सरकार का परिवार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में नवरात्रि के पावन अवसर का उल्लेख करते हुए कहा कि बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिलना महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि महिलाएं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

नवरात्रि पर महिला सशक्तिकरण का संदेश

मुख्यमंत्री ने नर्सिंग पेशे की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह सेवा और संवेदना का क्षेत्र है। जब मरीज को उचित उपचार के साथ संवेदनशील देखभाल मिलती है, तो उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होता है।

 सेवा और संवेदना का संगम है नर्सिंग

उन्होंने कहा कि नर्सिंग ऐसा क्षेत्र है, जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और यहां 100 प्रतिशत तक प्लेसमेंट की गारंटी मानी जाती है। यह युवाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर विकल्प है।

नर्सिंग में अपार रोजगार संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों से अपील की कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। उन्होंने कहा कि मरीजों की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करें और अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखें।

कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण पर जोर

इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना उसकी प्राथमिकता है। बड़ी संख्या में नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति से अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया बल

कार्यक्रम में उपस्थित नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह अवसर उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और वे पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

अभ्यर्थियों में दिखा उत्साह और गर्व

लोकभवन में आयोजित यह कार्यक्रम न केवल नियुक्ति पत्र वितरण तक सीमित रहा, बल्कि यह एक प्रेरणादायक मंच भी बना, जहां नर्सिंग अधिकारियों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोध कराया गया।

 प्रेरणा और जिम्मेदारी का मंच बना कार्यक्रम

अंततः यह कहा जा सकता है कि यह पहल प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि आम जनता को बेहतर चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी।

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Published on:

22 Mar 2026 02:00 pm

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