UP Weather: लखनऊ समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला, धूप के साथ ठंडक बरकरार, आगे फिर बारिश के संकेत

लखनऊ , हरदोई , बाराबंकी में खिली धूप,जानें मौसम का ताजा अपडेट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज इन दिनों लगातार बदल रहा है। राजधानी लखनऊ समेत हरदोई और बाराबंकी में मंगलवार को खिली धूप देखने को मिली, जिससे लोगों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन ठंडक का असर अब भी बना हुआ है।
प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बीते कुछ दिनों से मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। कहीं हल्की बारिश हुई, तो कहीं बादलों की आवाजाही के बीच धूप-छांव का खेल चलता रहा। मौसम विभाग के अनुसार, यह बदलाव कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखने को मिल रहा है, जिसने बादलों की सक्रियता को बढ़ा दिया है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली और हरदोई में हल्की बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को दिन में भी हल्की ठंड का एहसास हुआ।
मौसम में आए बदलाव का सबसे ज्यादा असर तापमान पर पड़ा है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। बरेली में अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं, अयोध्या और बुलंदशहर में न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश की सबसे ठंडी रात रही। विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में यह गिरावट आई है।
मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम है। दिन में धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, हालांकि सुबह और रात के समय ठंडक बनी रहेगी। लखनऊ, बाराबंकी और हरदोई जैसे जिलों में दिन के समय मौसम साफ रहने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।
मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 26 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। इस दौरान कुछ जिलों में फिर से हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। खासकर मेरठ, सहारनपुर और आसपास के इलाकों में बादल छाने और बारिश के आसार हैं।
मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए तेज हवाएं चलने का अलर्ट भी जारी किया है। 26 से 28 मार्च के बीच कई इलाकों में हवा की गति बढ़ सकती है, जिससे मौसम में और ठंडक महसूस होगी। तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट और बढ़ सकती है, जिससे लोगों को एक बार फिर हल्की ठंड का सामना करना पड़ सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, 28 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय होगा, जिसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के संकेत हैं। हालांकि यह बारिश हल्की से मध्यम स्तर की हो सकती है, लेकिन इससे मौसम पूरी तरह बदल जाएगा और तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।
मौसम में यह बदलाव किसानों के लिए भी अहम माना जा रहा है। रबी फसलों की कटाई के समय में हो रही बारिश और तेज हवाएं किसानों के लिए चिंता का कारण बन सकती हैं। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
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