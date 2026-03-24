UP Weather: लखनऊ समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला, धूप के साथ ठंडक बरकरार, आगे फिर बारिश के संकेत

मौसम में आए बदलाव का सबसे ज्यादा असर तापमान पर पड़ा है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। बरेली में अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं, अयोध्या और बुलंदशहर में न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश की सबसे ठंडी रात रही। विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में यह गिरावट आई है।