रिंकू सिंह बनेंगे सरकारी अफसर, संभालेंगे रीजनल स्पोर्ट्स अफसर की जिम्मेदारी, सीएम योगी देंगे नियुक्ति पत्र

Cricketer Rinku Singh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार शाम 5 बजे लखनऊ के लोकभवन में एक विशेष समारोह आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले छह मेधावी खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर लक्ष्मीबाई पुरस्कार का भी वितरण करेंगे। यह समारोह खिलाड़ियों के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टीम इंडिया के क्रिकेटर रिंकू सिंह को भी इस दौरान रीजनल स्पोर्ट्स अफसर का नियुक्ति पत्र मिलेगा।