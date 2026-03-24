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अमरोहा

अमरोहा में खूनी संघर्ष: घड़ी वापसी पर दुकानदार-ग्राहक भिड़े, जमकर हुई मारपीट और तोड़फोड़

Amroha Crime: अमरोहा जिले के बसावन गंज में घड़ी वापसी को लेकर ग्राहक और दुकानदार के बीच विवाद हिंसक हो गया। आरोप है कि ग्राहक ने साथियों संग दुकान में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट की।

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अमरोहा

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Mohd Danish

Mar 24, 2026

amroha shop fight watch return violence

अमरोहा में खूनी संघर्ष...

Shop Fight Amroha: अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मौहल्ला बसावन गंज में एक साधारण सा विवाद अचानक हिंसक झगड़े में बदल गया। ग्राहक और दुकानदार के बीच घड़ी वापस करने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच हाथापाई साफ देखी जा सकती है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और व्यापारियों में भी आक्रोश फैल गया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

ईद से पहले खरीदी घड़ियां बनी विवाद की जड़

जानकारी के अनुसार, मौहल्ला चिल्ला निवासी समीर खान की बसावन गंज में घड़ियों की दुकान है। समीर खान ने बताया कि ईद से एक दिन पहले एक ग्राहक उनकी दुकान से दो घड़ियां खरीदकर ले गया था। कुछ समय बाद वही ग्राहक वापस आया और घड़ियों को खराब हालत में लौटाने की कोशिश करने लगा। दुकानदार ने जब टूटी हुई घड़ियां वापस लेने से साफ इनकार कर दिया, तो ग्राहक और दुकानदार के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जिसने धीरे-धीरे उग्र रूप ले लिया।

साथियों को बुलाकर दुकान में घुसकर की मारपीट

दुकानदार का आरोप है कि विवाद के दौरान ग्राहक ने अपने कई साथियों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद सभी लोग मिलकर दुकान में घुस आए और जमकर मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि आरोपियों ने दुकान में तोड़फोड़ की, सामान इधर-उधर फेंका और दुकानदार के परिवार के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान दुकानदार की पत्नी और बच्चों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे वे सहम गए और इलाके में दहशत फैल गई।

लूटपाट के आरोप से मामला और गंभीर

पीड़ित समीर खान ने यह भी आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उनकी पत्नी की सोने की चेन छीन ली और दुकान में रखी नकदी भी लूट ली। इस घटना के बाद मामला और गंभीर हो गया है, क्योंकि अब यह सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लूटपाट का आरोप भी जुड़ गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह खुद को सुरक्षित किया।

एसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार

घटना के बाद दुकानदार ने स्थानीय पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने तुरंत कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इससे नाराज होकर पीड़ित दुकानदार अन्य व्यापारियों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा और लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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Published on:

24 Mar 2026 01:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में खूनी संघर्ष: घड़ी वापसी पर दुकानदार-ग्राहक भिड़े, जमकर हुई मारपीट और तोड़फोड़

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