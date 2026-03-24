अमरोहा में खूनी संघर्ष: घड़ी वापसी पर दुकानदार-ग्राहक भिड़े, जमकर हुई मारपीट और तोड़फोड़

Shop Fight Amroha: अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मौहल्ला बसावन गंज में एक साधारण सा विवाद अचानक हिंसक झगड़े में बदल गया। ग्राहक और दुकानदार के बीच घड़ी वापस करने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच हाथापाई साफ देखी जा सकती है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और व्यापारियों में भी आक्रोश फैल गया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।