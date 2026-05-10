अमरोहा में हैवानियत की हदें पार: 65 साल के बुजुर्ग ने मासूम को बनाया निशाना, गांव की महिलाओं ने बचाई इज्जत

Amroha Crime News:अमरोहा जिले के डिडौली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर गन्ने के खेत में ले जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान याकूब पुत्र जफीर निवासी ग्राम सिनौरा जलालाबाद के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।