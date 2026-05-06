Amroha: 10 साल से फरार तांत्रिक निकला खूंखार अपराधी, पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद अरेस्ट

06 मई 2026 को पुलिस टीम चेकिंग और गश्त पर थी, तभी मुखबिर की सूचना पर सकतपुर नहर पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखते ही आरोपी मोटरसाइकिल से भागने लगा। पीछा करने पर उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इस दौरान पुलिस के आत्मसमर्पण के आदेश को नजरअंदाज करते हुए आरोपी ने तमंचे से फायर कर दिया, जिससे एक पुलिसकर्मी के हाथ को छूते हुए गोली निकल गई।