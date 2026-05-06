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अमरोहा

Amroha: 10 साल से फरार तांत्रिक निकला खूंखार अपराधी, पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद अरेस्ट

Amroha News: अमरोहा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 10 वर्षों से फरार हत्या और हत्या के प्रयास का आरोपी अरमान उर्फ काले खां गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने तांत्रिक बनकर लोगों को ठगा और गंभीर अपराधों को अंजाम दिया।

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अमरोहा

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Mohd Danish

May 06, 2026

पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद अरेस्ट..

Police Encounter Tantrik Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां थाना सैदनगली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 10 वर्षों से फरार चल रहे हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

चेकिंग के दौरान पुलिस पर की फायरिंग

06 मई 2026 को पुलिस टीम चेकिंग और गश्त पर थी, तभी मुखबिर की सूचना पर सकतपुर नहर पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखते ही आरोपी मोटरसाइकिल से भागने लगा। पीछा करने पर उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इस दौरान पुलिस के आत्मसमर्पण के आदेश को नजरअंदाज करते हुए आरोपी ने तमंचे से फायर कर दिया, जिससे एक पुलिसकर्मी के हाथ को छूते हुए गोली निकल गई।

जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ आरोपी

आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा और मौके पर ही पकड़ लिया गया। घायल आरोपी और पुलिसकर्मी दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की है।

भेष बदलकर बन गया था तांत्रिक

गिरफ्तार आरोपी की पहचान अरमान उर्फ काले खां के रूप में हुई है, जो संभल जिले का निवासी है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पिछले कई वर्षों से फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपना भेष बदलकर खुद को तांत्रिक के रूप में प्रस्तुत कर रखा था। इस तरीके से वह लोगों को धोखे में डालकर अपने अपराधों को अंजाम देता रहा।

महिला से लाखों की ठगी और गंभीर अपराध

पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक महिला को तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से जमीन में गड़ा धन निकालने का लालच दिया और करीब 11 लाख 70 हजार रुपये के साथ सोने-चांदी के आभूषण ठग लिए। इतना ही नहीं, उसने पीड़िता की पुत्री के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म जैसी गंभीर घटना को भी अंजाम दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी।

लंबा आपराधिक इतिहास आया सामने

आरोपी का आपराधिक इतिहास काफी लंबा रहा है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण और धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वह वर्ष 2007 से लेकर 2016 तक विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों में वांछित रहा और लगातार फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी।

आगे की कार्रवाई जारी

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूरी करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए अभियान लगातार चलता रहेगा।

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Updated on:

06 May 2026 09:20 am

Published on:

06 May 2026 08:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / Amroha: 10 साल से फरार तांत्रिक निकला खूंखार अपराधी, पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद अरेस्ट

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